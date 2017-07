Austlandet slapp billig unna – regnet herja på Sør- og Vestlandet

Sirdal i Vest-Agder fekk aller mest regn i løpet av 24 timar frå torsdag klokka 8. Der blei det målt heile 33,5 millimeter nedbør. Nesten like vått blei det i Myrkdalen i Hordaland, der det fall 33,4 millimeter i løpet av perioden, opplyser Meteorologisk institutt .

Torsdag blei det varsla at det kom til å komme lokalt store nedbørsmengder på inntil 40 millimeter på Austlandet natt til fredag. Derimot var det fleire stader på Vestlandet og Sørlandet som fekk mykje meir regn enn Austlandet.

I Telemark blei det våtast i Åmotsdal, der det fall 24,8 millimeter. Solør i Hedemark fekk mest nedbør i innlandet, med 22,5 millimeter. Like mykje fall det over Hemsedal i Buskerud, som har vore den våtaste staden i fylket det siste døgnet. I Oppland blei det Biri som fekk mest nedbør, med 21,6 millimeter, mens det i hovudstaden har regna mest over Bygdøy dei siste 24 timane.

(©NPK)