Ein fjerde person er arrestert etter skyteepisodane i Oslo

– Oslo politidistrikt har arrestert ytterlegare éin person i forbindelse med skyteepisodane på Majorstuen og Grünerløkka, opplyser Oslo politidistrikt på Twitter.

Laurdag ettermiddag blei ein mann alvorleg såra i ein skyteepisode på Grünerløkka i Oslo. Ingen har vore arrestert i denne saka fram til nye skot blei fyrt av på ei adresse i Sørkedalsveien på Majorstua i Oslo torsdag morgon.

Kort tid etter skyteepisoden på Majorstua blei det meldt om skyting også i Etterstad-/Vålerenga-området på den andre sida av byen. Det viste seg at begge dei to mennene som blei funne med skotskadar desse to stadane, hadde blitt skotne på den same adressa på Majorstua.

Ein mann blei først arrestert og sikta for drapsforsøk. Torsdag kveld blei begge dei to såra mennene sikta for medverking til forsøk på drap. Det gjekk derimot så bra med begge to at dei blei overført frå sjukehuset til arresten.

Politiet utelét ikkje at det kunne vere ein samanheng med skytinga på Grünerløkka i helga, og fredag ettermiddag kunne Oslo-politiet opplyse at dei hadde arrestert endå ein person i forbindelse med skyteepisodane laurdag og torsdag.

