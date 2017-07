Ekspertar spår billigare julehandel i New York

– Vi trur dette nivået kan halde seg den nærmaste tida, men at utover hausten og nærmare jul vil krona styrke seg ytterlegare, seier Magne Østnor, valutastrateg i DNB, til NTB.

10. mai var dollarkursen til Noregs Bank 8,68 kroner. Dei siste dagane har kursen krope rett under 8 kroner for ein dollar, og det er første gang sidan 2015 at ein amerikansk dollar er så billig samanlikna med den norske krona. Euro, svenske og danske kroner har også blitt billigare den siste månaden.

Gunstigare juleshopping

– Vi trur dette skal fortsette, og at krona skal styrke seg vidare, men kanskje ikkje med ein gang, seier Østnor.

Østnor får støtte frå Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea.

– Vi er ganske beinharde i trua på at kronekursen skal styrke seg vidare, spesielt mot euro, seier Olsen.

Han trur krona også kjem til å styrke seg mot dollaren, men at det kan ta litt lengre tid.

– Ser vi eitt år fram skal vi ha ei sterkare krone mot dollar, og held kursen seg som no, er det mykje gunstigare å dra på juleshopping i år enn i fjor, meiner Olsen.

Valutaspekulantar påverka kursen

I vår blei krona betydeleg svakare, slik at utanlandsk valuta blei dyrare. Østnor meiner at det er den dumpen krona no er i ferd med å komme seg ut av.

Ein grunn til at krona gjekk så mykje ned er at valutaspekulantar hadde håpa på sterk kronekurs, og forsterka fallet ved å selje seg ut då økonomien ikkje gjekk så godt som dei hadde håpa, ifølgje DNBs valutastrateg.

– Det har vore store spekulantar inne i bildet som har bevegd kronekursen. Dei sit litt på gjerdet for tida, seier Østnor.

Sidan oljeprisen har gått både opp og ned den siste månaden, meiner Østnor at det først er dei siste dagane auka oljepris har ført til auka kronekurs.

