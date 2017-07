Erna tar opp vestlandshansken

Vestlandsturneen til statsministeren brakar laus blant selar og sjøløver i Akvariet i Bergen – der Solberg sjølv hadde sommarjobb då ho var ung – laurdag formiddag. Derfrå går det slag i slag gjennom Hordaland, Rogaland og Vest-Agder med nærmare tretti stopp hos bedrifter, sjukeheim, integreringstiltak, privatpersonar og kultur- og sportshendingar dei neste fire dagane. Akkurat slik Ap-leiar Jonas Gahr Støre gjorde det veka før.

Det er ikkje tilfeldig at dei to største partia i landet begge vel å starte valkampen i det sørlegaste fylket på Vestlandet. Vestlandet har tradisjonelt vore dei borgarlege partia sin bastion. Men krisen i oljeindustrien har ført til bevegelse i veljarmassane også i vest. Ap augnar håpet om å kapre nye mandat, fastslo Jonas Gahr Støre førre veke. Like viktig er det for Erna Solberg å hindre at det skal skje.

– Ap og Høgre konkurrerer no om verkelegheitsbeskrivinga på Vestlandet: Er alt tilbake til det normale? Har regjeringa gjort alt den kunne? Er alt på stell no, eller har vi eit underliggjande strukturelt problem, påpeiker valforskar Anders Todal Jenssen ved NTNU til NTB.

«For lite høgre med Høgre»

Han seier målingane så langt tyder på at Ap vil gjere det betre på Vestlandet no enn for fire år sidan, men understrekar at Vestlandet framleis er eit område der Ap slit.

– Spørsmålet er om dei vil slite like mykje som før. Uansett innser nok Ap at om dei skal ha sjanse til regjeringsmakt, så kan dei ikkje tape like mykje på Vestlandet som sist, seier Todal Jenssen.

Valekspert og Høgre-medlem Johan Giertsen, som driv nettstaden Poll of polls, uttalte førre veke at Arbeidarpartiet kan vinne opp mot fire nye mandat i Hordaland og Rogaland til saman dersom partiet får «full klaff».

Todal Jenssen seier ein av Solbergs utfordringar i valkampen blir å behalde dei sympatisørane som synest det har blitt for lite høgrepolitikk dei siste åra.

– Det kan leie nokon av dei til Frp, men fleire truleg til passivitet. Desse har Erna ein jobb å gjere med å overtyde, seier han.

Gjentar kaffevisitt i Bømlo

Ei annan utfordring for Erna er å halde dei to samarbeidspartia Venstre og KrF i folden. I begge støttepartia har misnøya med den blåblå-regjeringa tidvis vore intens dei siste fire åra.

At Solberg i år som for fire år sidan, har sett av 50 minutt i sitt stramme turnéprogram til å drikke kaffi med foreldra til KrF-leiar Knut Arild Hareide på Bømlo søndag, må bli tolka i det lyset, meiner Todal Jenssen.

– Det rivast og slitast i KrF for tida når det gjeld eit framleis samarbeid på borgarleg side, og Ap er stadig ute med invittar, så det kan nok vere lurt å vedlikehalde ein vennskapeleg tone med Hareide. Eit slikt kaffebesøk kan vere ei investering på lang sikt, påpeiker valforskaren.

Stadig tidlegare valkamp

Solberg tjuvstarta valkampen allereie i starten av juli med ei rundreise gjennom seks fylke på Austlandet. Også dei andre partia har brukt store delar av juli på valkampverksemd. Todal Jenssen seier det har vore ein klar tendens ved dei siste vala at valkampen begynner stadig tidlegare.

– Lenge var det sånn at partia var einige om ein politisk fellesferie frå stortingssesjonens slutt og ut fellesferien før ein gjekk inn i fem og ei halv vekes råkøyr fram til valet, men slik er det definitivt ikkje lenger. I år begynner dei endå tidlegare enn før og dei legg meir i det, det er tydeleg at det denne gangen er mykje på spel, seier han.

Todal Jenssen seier faren med ein så tidleg start er ein slitsam valkamp med politikarar på tomgang som berre gjentar seg sjølv.

– Eg skal innrømme at eg fryktar at denne valkampen skal bli sånn, medgir Todal Jenssen.

Fakta om Erna Solbergs vestlandsturné

* Statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg opnar valkampen i Bergen laurdag formiddag.

* I løpet av fire dagar besøkjer ho tre fylke (Hordaland, Rogaland og Vest-Agder) og rundt 15 kommunar

* Solberg har i underkant av tretti stopp på turneen, blant anna hos ei rekke bedrifter i tillegg til eit kaffebesøk heime hos foreldra til KrF-leiar Knut Arild Hareide på Bømlo, som under valkampen for fire år sidan.

*For detaljert program sjå nettsida til statsministeren

