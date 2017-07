Feil tre blei utpeikt som «Jonas-treet»

Det har Haugesunds Avis avslørt.

Treet som under valkampturneen i 2013 gjekk landet rundt på Twitter og sidan er blitt det mest omtalte i turområdet, blei ståande i skuggen av eit anna tre, som i årets valkampturné er smykka med eit eige skilt med påskrifta «Jonas-treet».

– For mens den eine artikkelen etter den andre framstilte det som om Støre hadde avduka treet han gøymde seg bak for fire år sidan, skurra det kraftig for vår fotograf Alf-Robert Sommerbakk, skriv avisa. Det var han som knipsa bildet av Støre i 2013.

I den undersøkjande journalistikkens ånd tok avisa kontakt med stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap), som understreka at det var gjort grundige undersøkingar i forkant og at ho var sikker på at det var riktig tre. Eit bilde tatt frå same vinkel som det populære bildet av Støre frå 2013, kunne derimot avsløre at det var feil tre.

– Eg er framleis ganske sikker på at vi har avduka riktig tre. Men det er klart at når eg blir fortalt at eg tar feil, så må eg jo revurdere det, seier Liadal. Ho viste avisa til Haugesund Turistforening. Der var det ikkje svar å få.

