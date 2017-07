Minst éin sikta for hærverket på Trollpikken

Den sikta mannen ønsker ikkje noko merksemd rundt saka, ifølgje forsvarar Arvid Sjødin, skriv NRK .

Politiet ønsker heller ikkje å kommentere saka.

– Vi har ingen nye opplysningar som vi ønsker å gå ut med på noverande tidspunkt, seier politiadvokat Christina Nessa.

Laurdag 24. juni oppdaga eit følgje turgåarar at landemerket var knekt av. Borehol i steinen vitna om at det var gjort med vilje. I etterkant vart det starta ein innsamlingsaksjon for å gjenreise den tolv tonn tunge steinformasjonen.

Etter at Trollpikken vart gjenreist i all sin prakt har nesten 10.000 besøkt staden, som ligg mellom Kjervall og Veshova i Eigersund kommune. Reiselivsaktørar og kommunen har store planar om å utvikle merkevara Trollpikken vidare.

– Det er snakk om blant anna guida turar. For asiatiske turistar er friskt, rennande vann som ein kan drikke, frisk luft og rein natur veldig eksotisk. Området har også mykje historie med heksebrenning og anna, seier reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger til kanalen.

