NOAS: Forenkling av utvisingsreglar svekkjer rettstryggleiken

Jon Ole Martinsen i NOAS reagerer på at regjeringa foreslår å gjere det lettare å utvise asylsøkjarar.

– Forslaget svekkjer rettstryggleiken, kriminaliserer det å søke asyl og kan vanskeleggjere at fleire vel frivillig retur, seier han til Klassekampen.

For å bli utvist, må ein ha brote utlendingslova eller straffelova. Ved brot på utlendingslova får ein totalt fire timar advokathjelp. Tre til å svare på førehandsvarselet som blir sendt ut, og den siste timen til å klage på vedtaket.

Regjeringa foreslår at alle asylsøkjarar med avslag skal få eit automatisk førehandsvarsel i avslagsbrevet. I tillegg vil regjeringa også kutte i rettshjelpa. Det vil føre til at utvisingssaka blir opna tidlegare enn med dei noverande reglane. I dag må ein ha brote utlendingslova for at ei utvisingssak skal opnast.

– Det å gi førehandsvarsel i asylavslaget, blir feil signal å sende når ein har nytta seg av sine grunnleggjande rettar til å søke asyl, seier Martinsen, som også er svært kritisk til å fjerne advokathjelpa.

