Over 300 innstilte Widerøe-avgangar i juli

Kanselleringane utgjer om lag 5 prosent av det totale talet på flygingar selskapet hadde i juli, ifølgje NRK .

– Det gir oss ein regularitet på 95,6 prosent og det er sjølvsagt ikkje bra nok. Målsettinga for juli var å liggje på 98 prosent, seier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Silje Brandvoll i Widerøe.

Samferdselsdepartementet ventar på Widerøes kvartalsvise innrapportering. Politisk rådgjevar Rikard Gaarder Knutsen (Frp) seier dei vil undersøkje om flytilbodet er i tråd med kontrakten mellom Widerøe og departementet.

Samferdselsdepartementet har kontrakt med selskapet for fleire av rutene, såkalla FOT-ruter.

– Eg tør ikkje å seie noko for sikkert før vi har fått rapporten, for å sjå kor mange av desse som er FOT-ruter. Men 350 kanselleringar er betydeleg og får konsekvensar for flytilbodet til passasjerar ute i distriktet. Det er sterkt beklageleg, seier Knutsen.

I byrjinga av juli opplyste Widerøe at dei måtte avlyse rundt 100 avgangar i månaden på grunn av mangel på mannskap. Det er så langt ikkje varsla førehandskanselleringar i august.

