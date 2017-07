Persontoga litt meir punktlege

Føretaket peiker på at persontrafikken har auka med over 30 prosent dei siste åra og at fleire tog enn nokon gang passerer gjennom Oslo S. Tala kjem frå ei oversikt på nettsidene til Bane Nor.

– Vi er veldig fornøgde med å liggje framfor vår eigen prognose for 2017, seier Kjell Ivar Maudal, fungerande konserndirektør for Kunde og trafikk i Bane Nor.

Bane Nor har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehald av det nasjonale jernbanenettet.

Dei siste seks åra har Bane Nor hatt som mål at punktlegskapen skal liggje på 90 prosent. Sidan 2012 har dei innfridd målet med høvesvis 91,2 prosent i 2012, 90,6 prosent i 2013, 91,1 prosent i 2014, 91,5 prosent i 2015 og 91 prosent i 2016. I 2010 var 85,5 prosent av persontoga i rute og i 2011 var 88,6 prosent i rute.

Den siste månaden har Flytoget vore mest punktleg. Blant flytoga har 96,7 prosent komne til Gardermoen i rute. I rushtida i Oslo ligg punktlegskapen på 88,4 prosent denne månaden.

