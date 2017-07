Politiet aukar beredskapen ytterlegare under sykkel-VM

Den ekstra beredskapen er grunngitt med Politiets tryggingsteneste (PST) si vurdering av terrortrusselen, skriv NRK . I vurderinga heiter det at eit angrep mot Noreg er sannsynleg i løpet av dei neste 12 månadene. Derfor har Vest politidistrikt kontakta Politidirektoratet for å få større styrkar til verdsmeisterskapen.

– Det er ingen konkrete truslar mot sykkel-VM, men vi meiner det er nødvendig med ein auke av mannskapsstyrken som eit førebyggjande tiltak, seier Morten Ørn, som er fungerande leiar for felles operative tenester i Vest politidistrikt, til kringkastaren.

Det er allereie beordra 384 politimannskap til Bergen under idrettsarrangementet. Ørn vil ikkje talfeste overfor NRK kor mange ekstra som no blir kalla inn.

Sykkel-VM går føre seg frå 16. til 24. september. Under arrangementet er det blant anna innført flyforbod for sivil luftfart over delar av Bergen.

