Sjukehuset: Betring for knivskadd 23-åring i Kristiansand 

– Vår ansvarlege for akuttmottaket på Sørlandet sjukehus har vore i kontakt med Oslo universitetssjukehus, og det er ingen endring frå tidlegare fredag. Tilstanden til kvinna er framleis alvorleg, men stabil, opplyser sjukehusdirektør Jan Roger Olsen ved Sørlandet sjukehus til NTB like før klokka 16.

Han avviser dermed politiet sine opplysningar om at situasjonen for kvinna framleis er kritisk.

– Tilstanden til kvinna er blitt nedgradert frå kritisk til alvorleg, noko som betyr at det har vore ei positiv utvikling. Det blir no vurdert til at ho ikkje lenger er livstruande skadd, seier Olsen.

17 år gamle Marie Skuland døydde av stikkskadane ho blei påført inne på Coop Obs på Sørlandssenteret i Kristiansand onsdag kveld. Den 23 år gamle kvinna blei køyrt til Sørlandet sjukehus etter knivstikkinga, men blei i løpet av den neste natta overført til Ullevål sjukehus i Oslo. Ho blei sist operert torsdag kveld.

– Ho blir verande på Ullevål inntil dei medisinsk ansvarlege er trygge på at det er forsvarleg at ho blir overført, seier sjukehusdirektøren.

Ei 15 år gammal jente er sikta for å ha drepe 17-åringen med kniv og for drapsforsøk på 23-åringen.

(©NPK)