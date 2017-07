Ti bilar ved Bergen lufthamn utsett for tjuveri på to veker

Fleire biler som stod på parkeringsanlegg i området rundt Bergen Flesland, har blitt utsett for tjuveri dei siste to vekene. Først vart seks elbilar fråstolne ladekablar i midten av juli. På halvannan veke har det vore fleire tjuveri av grovare karakter i same område. Fire bilar har blitt strippa for dekk og felgar. Dei fleste bilane er straumdrivne, skriv Bergens Tidende .

Ein flyreisene mann skulle hente bilen sin som stod langtidsparkert ved Liland Parkering like ved Bergen lufthamn. Han vart møtt av fire tomme hjulbogar. Bilen kvilte på felgar som var stukne under bilen, opplyser Bente Liland, sjef ved Fana politistasjon til avisa.

– I alle sakene har tjuvane plassert bilane på felgar, slik at dei ikkje skal ta nedi bakken. Det er same modus. Men det er altfor tidleg å seie kva dette kan vere, for eksempel om ein bande står bak, utdjupar ho.

Politiet veit ikkje om det er ein samanheng mellom kabeltjuveria og hjultjuveria i juli.

