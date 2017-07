Tre av dei arresterte etter skyting i Oslo nektar straffskyld

– Min klient nektar straffskyld og krev å bli sjekka ut av saka, seier advokat Tor Even Gjendem til NTB. Han er forsvarar for den første mannen som blei arrestert torsdag og den einaste av dei tre involverte i skytinga på Majorstua som ikkje blei såra. Han fortel at klienten er onkelen til det eine skotofferet.

Advokatane Morten Furuholmen og Siri Langseth som forsvarer dei to som blei såra i skytinga torsdag, seier til NTB at heller ikkje deira klientar erkjenner straffskyld.

Drapsdømt

Dei involverte i dei to skyteepisodane er tidlegare dømt for alt frå grovt ran og narkotikalovbrot til drap og drapsforsøk, skriv VG . Ifølgje same avis var årsaka til dei to skyteepisodane at ein tidlegare drapsdømt 31-åring hadde mista eit stort hasjparti. Han skal ha følt seg pressa til å ta grep, og fleire skylda han også ein større sum pengar.

Etter det avisa får opplyst, var det 31-åringen som blei arrestert fredag ettermiddag, og som politiet meiner står bak skytinga både på Grünerløkka og Majorstua.

Den første av dei to skyteepisodane i Oslo skjedde laurdag ettermiddag førre helg i nærleiken av parken Birkelunden på Grünerløkka. Ein mann blei alvorleg såra, og ifølgje VG er dette ein 30-åring som blei bortført på Ljan på Nordstrand i fjor haust. Han er no sikta for fjerning av bevis, opplyser hans forsvarar, advokat John Arild Aasen.

Medverking til drapsforsøk

Ingen var arrestert i denne saka fram til nye skot blei fyrt av på ei adresse i Sørkedalsveien på Majorstua i Oslo torsdag morgon. Ifølgje VG bur ein 26-åring i leilegheita der skytinga skjedde. Ein 33-åring tok ifølgje avisa drosje til leilegheita torsdag morgon, og begge enda opp med å bli skotne og såra. Torsdag kveld blei dei sikta for medverking til forsøk på drap og snart overført frå sjukehuset til arresten.

Advokat Tor Even Gjendem seier til NTB at klienten hans ikkje bur i leilegheita i Sørkedalsveien, men at han blei tilkalla til gjerningsstaden av sin nevø på morgonkvisten.

– Då klienten min kom dit, valde han å ringe etter ambulanse fordi slektningen hadde skotskadar, seier Gjendem til NTB.

Etter at han hjelpte ambulansepersonell på staden, blei mannen arrestert av politiet. Gjendem seier dei per i dag ikkje er kjent med noko som knyter han til åstaden på Majorstua. Han seier klienten først blei sikta for drapsforsøk, men at politiet endra siktinga til medverking til forsøk på drap. Klienten skulle derfor avhøyrast på nytt fredag ettermiddag eller kveld.

Uklart motiv

Politiet ønsker førebels å seie lite om kva som er motivet for dei to skyteepisodane med til saman fire sikta og tre skotoffer.

– Det eg kan seie, er at vi har arrestert til saman fire personar som vi har kontroll på, men eg kan ikkje sjå bort frå at det blir endå fleire pågripingar. Vi begynner no å danne oss eit bilde av kva som har skjedd, men vi kan førebels ikkje gå ut og fortelje kva vi meiner har skjedd, seier fungerande leiar for etterretning og etterforsking i Oslo politidistrikt, Audun Kristiansen.

– Vi gjennomfører avhøyr av alle dei arresterte utover fredagen. Dei tre første stillast for fengsling laurdag, mens sistemann er vi førebels usikker på, seier Kristiansen.

(©NPK)