Tre personar sikta for medverking til drapsforsøk i Oslo

Dei to skadde personane er utskrivne frå sjukehus og overført til arresten, opplyser Oslo politidistrikt fredag formiddag.

Totalt tre personar er arrestert i saka. Alle er sikta for medverking til forsøk på drap.

– Vi veit ikkje om det er fleire involverte enn dei vi har arrestert, men vi ser ikkje bort frå det. Vi går breitt ut for å vere sikre på at vi undersøkjer alle dei ulike moglegheitene, seier fungerande leiar for etterretning og etterforsking, Audun Kristiansen, i Oslo politidistrikt til NTB.

Avhøyr

Dei sikta blir avhøyrde fredag, og politiet fortset med dei undersøkingane dei meiner er riktige for etterforskinga, opplyser Kristiansen.

Dei sikta blir mest sannsynleg framstilt for varetektsfengsling laurdag 29. juli.

Kristiansen seier politiet jobbar med å få klarlagt hendingsgangen.

På Majorstua er det funne eit skytevåpen, og Kristiansen seier dei undersøkjer om det kan ha noko med skyteepisoden å gjere.

Ingen av dei to som vart skotne torsdag, vart livstruande skadd.

Laurdag ettermiddag vart ein mann alvorleg såra i ein skyteepisode på Grünerløkka i Oslo. Ingen er enno arrestert i denne saka. Politiet ser likevel ikkje bort frå at det kan vere ein samanheng mellom denne og skyteepisodane torsdag.

– På bakgrunn av etterforskinga så langt, ønsker vi å undersøkje om det er ein samanheng mellom episodane, sa Kristiansen torsdag.

