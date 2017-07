Ap vil la studentar bu på sjukeheim 

Inspirert av eit prosjekt i Nederland legg Arbeidarpartiet måndag fram sin plan for eldreomsorga neste stortingsperiode, med mellom anna eit forslag om at studentar kan flytte inn på sjukeheim, melder NRK .

Partiet vil starte eit prøveprosjekt der studentbustadar blir etablerte i tilknyting til sjukeheim og omsorgsbustader. Studentane kan her leige ein billig hybel, mot å delta i for eksempel sosiale aktivitetar med bebuarane. Nestleiar i Ap Hadia Tajik meiner ordninga kan bli ein vinn-vinn situasjon.

– Vi tenkjer at det er fleire gevinstar i dette: Studentane får ein rimeleg stad å bu, dei eldre og studentane kan ha det kjekt i lag og i tillegg gir det fagfolka på desse plassane moglegheit til å vere fagfolk fordi dei får frigjort tid og kapasitet, seier nestleiaren til kanalen.

Tajik utdjupar at ei slik ordning kan vere med på å motverke einsemd både hos unge og eldre.

Henrik Asheim i Høgre er positiv til forslaget, men meiner at det må skje på eldres premissar.

– Dersom ein skal gjennomføre eit forslag som dette, så må det faktisk kontrollerast at dei studentane som flyttar inn på eldreheim faktisk er eigna til å bu der. Og at dette verken går utover kvaliteten eller tilbodet til dei eldre, seier Asheim til NRK.

LO synest forslaget frå Ap i utgangspunktet er positivt, men er opptatt av at dette ikkje går utover bemanninga elles på institusjonane. Dei understrekar at studentane må komme i tillegg til vanlege tilsette og ikkje i staden for.

