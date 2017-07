Berre Høgre og Frp fredar støtta til HRS

Det viser ei rundspørjing som Dagsavisen har gjort hos alle parti på Stortinget. Avisa konkluderer med at støtta til organisasjonen heng i ein tynn tråd dersom det blir ein raudgrøn regjering til hausten.

SV og Miljøpartiet Dei Grøne og Venstre vil kutte støtta heilt ut. Ap-leiar Jonas Gahr Støre viser til at Arbeidarpartiet ikkje har gått inn for å gi stønad i det alternative budsjettåret deira.

KrF og Senterpartiet gir begge uttrykk for at dei vil redusere den statlege støtta til den kontroversielle organisasjonen, som i år får 1,8 millionar kroner frå staten. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet gjekk i fjor haust inn for å kutte støtta.

Imdi ville stanse

«HRS har dei seinare åra hatt ein retorikk som av fleire blir rekna som framandfiendtleg og muslimfiendtleg. En slik retorikk kan skape polarisering og bidra til å svekkje tilliten», heitte det i ein rapport som Dag og Tid gjorde kjent i mars i år.

Frontfigur og informasjonsleiar i HRS, Hege Storhaug, reagerte sterkt på skuldingane om lovbrot som kom fram i den hemmeleghaldne rapporten. Ifølgje Aftenposten inneheldt rapporten sterk kritikk av lydbandopptak HRS gjorde av forfattaren Amal Aden da ho var tilsett i organisasjonen.

–Bør auke støtta

Regjeringspartia vil behalde statsstøtta. Høgre grunngjev det med behovet for meiningsmangfald i eit demokrati. Frp meiner HRS bidrar til å opplyse og undersøkje tema som ikkje blir løfta opp i tradisjonelle medium og interesseorganisasjonar.

– Framstegspartiet meiner HRS forvaltar statsstøtta på ein tilfredsstillande måte, og om noko bør støtta deira auke i framtida, seier innvandringspolitisk talsperson Mazyar Keshvari til Dagsavisen.

(©NPK)