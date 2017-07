Bruken av nynorsk i staten stuper under Solberg-regjeringa

I 2012 var 26,3 prosent av stortingsdokumenta på nynorsk. Fire år seinare er delen berre 16,8 prosent, skriv NRK .

25 prosent av alle statlege dokument skal vere på nynorsk. Språkrådet deler inn i fire kategoriar: stortingsdokument, sosiale medium, dokument under 10 sider og dokument over 10 sider.

Språkrådets oppteljing viser at dei som er dårlegast til å bruke nynorsk er Forsvarsdepartementet (5 prosent) og Utanriksdepartementet (2,3 prosent). Berre tre av departementa kjem over 25-prosentgrensa.

Utanriksdepartementet legg seg flate og seier dei vil drøfte korleis dei kan utarbeide klare planar for målbruken.

– Vi ser for eksempel for oss at fleire stortingsdokument bør vere på nynorsk, skriv kommunikasjonsrådgjevar i UD Marte Lerberg Kopstad til NRK.

Statsministerens kontor tronar øvst på skalaen, med ein nynorskbruk på 33,5 prosent.

Det finst fleire dokument over ti sider på nynorsk no enn i 2012, men også her går prosentdelen ned frå 2015 til i fjor.

– Vi opplever ingen vond vilje. Men i kvardagen kan det vere lett å gløyme å bruke den andre målforma, seier seksjonssjef Kristin Solbjør i Språkrådet.

Det er berre to statsrådar i regjeringa som brukar nynorsk som hovudmål; olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) og landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

(©NPK)