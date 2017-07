Erna glad for lysare tider i oljefylka

Krisa i oljebransjen har ramma mange familiar i Rogaland hardt dei siste åra. Måndag fekk statsministeren komme heim på lunsj til ein av dei. For Gunvald Gundersen og familien på Randaberg utanfor Stavanger blei tilværet snudd på hovudet då han før jul 2016 mista jobben etter 17 år i oljebransjen. Solberg besøkte familien også for eit og eit halvt år sidan, då alt såg som mørkast ut. I dag kunne Gundersen invitere til lunsj i det splitter nye huset til familien og fortelje om lysare tider med ny, fast jobb i eventbransjen.

Statsministeren gleda seg over dei gode nyheitene for trebarnsfaren og familien.

– Dette viser at det kan gå bra, og at den erfaringa som ein har med seg frå oljebransjen, kan brukast på heilt andre område og i heilt nye typar jobbar, sa Solberg.

Arbeidsløysa minkar

Ferske arbeidsløysetal frå SSB viser også at arbeidsløysa er på veg nedover med høvesvis 4,3 prosent på landsbasis og 4,7 prosent ledige i Rogaland. Til samanlikning var arbeidsløysa i juli i fjor på høvesvis 5 prosent og 5,2 prosent.

– Botnen er nådd nå, og alle piler peiker oppover igjen. Det viser at tiltaka regjeringa gjort har verka, meiner Solberg.

Ho understrekar samtidig at utfordringane ikkje er over for folk i dei tradisjonelle oljefylka.

– Vi veit at det vil gå opp og ned i oljebransjen også i åra framover. Det er kontraktar som går ut, og vi treng meir stabil tilførsel av nye prosjekt innan oljeindustrien. Ifølgje tal frå Norsk olje og gass i 2016 var det venta at ytterlegare 12.000 jobbar i olje- og gassindustrien kom til å forsvinne i 2016 og 2017 i tillegg til dei 38.000 som på det tidspunktet allereie var blitt borte.

Solberg oppfordrar folk på Vestlandet til å vere innstilte på framleis omstilling og for å sørgje for påfyll av kompetanse framover.

–Ingen skal gå ut på dato

Under vestlandsturneen måndag lova Høgre-leiaren å gjennomføre ei ny, stor kompetansereform dersom ho får halde fram i regjering etter valet.

– Høgre ønskjer eit samfunn der alle som treng det, skal få ein ny sjanse. Derfor legg vi no fram ein plan for kompetansepolitikk i neste periode. Då må vi sikre at kompetansen til kvar enkelt av oss held tritt med utviklinga av ny teknologi, automatisering og digitalisering. Ingen skal oppleve at dei går ut på dato, seier Høgre-leiaren til NTB.

Ho peikar på tal som viser at om lag 400.000 nordmenn manglar grunnleggjande ferdigheiter i lesing. Enda fleire manglar grunnleggjande ferdigheiter i talforståing, og heile 800.000 manglar grunnleggjande IKT-ferdigheiter.

Kompetansereforma har fått namnet «læringsløftet» og inneheld ti konkrete punkt. Eitt av hovudgrepa er at alle som står utanfor arbeidslivet, skal få rett til kartlegging av sine grunnleggjande ferdigheiter. Eit anna er ei ny og utvida påskjøningsordning for bedrifter som vil investere i dei tilsette og dessutan meir støtte til opplæring i grunnleggjande ferdigheiter.

Høgre har førebels ikkje talfesta kor mykje reforma vil koste.

Mellom

Gunvald Gundersen seier det var eit hardt slag å miste jobben.

– Kjensla av at dei ikkje har behov for deg lenger, den er ganske tøff å få, konstaterer han overfor NTB.

No stortrivst han i ny jobb i eventbransjen, men han har framleis fleire kollegaer som ikkje er tilbake i jobb. Solberg seier regjeringa vil satse meir på å følgje opp langtidsledige framover, og peikar på auka løyvingar til dette i revidert nasjonalbudsjett.

– Det er mange her som framleis har det tungt, men historia di viser at ein ikkje må gi opp håpet, sa ho til Gundersen.

Høgre-leiaren starta ein fire dagar lang vestlandsturné laurdag i Bergen og skal innom rundt 15 kommunar i Hordaland, Rogaland og Vest-Agder for ho avsluttar veljarsankinga i Dyreparken i Kristiansand tysdag.

