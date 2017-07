Kongeørnen har gjort mest skade på rein

779 rein er registrert tatt så langt i år, skriv Nationen . Miljødirektoratet bekreftar at ein i år ser ein auke i rovdyrtap samanlikna med fjoråret. Det er primært auke i tap av rein, hovudsakleg tatt av kongeørn og jerv.

– Tapa er større enn ein får dokumentert, det er ikkje så mykje igjen av kadavera når ørnen er ferdig med dei, seier leiar Ellinor Jåma i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL).

Ho seier at Stortinget har bestemt kor mange ørn det skal vere, men at kva område dei oppheld seg i ikkje blir vurdert.

– Då bør ein fordele bestanden i heile landet, slik ein gjer med andre artar. I dei områda der det er beitedyr og problema er store, sit folk berre i fortviling og ser på at ørnen tar dyr, seier Jåma.

Margit Mathisen, tidlegare sametingsrepresentant og nestleiar i rovviltnemnda for Finnmark og Troms, seier det kan vere frustrerande at ulven tar all merksemda i media.

– Det er positivt at ulven får stor merksemd, men vi skulle jo ønske at det var meir fokus på problema reindrifta slit med.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) har foreslått å senke terskelen for skadefelling av kongeørn.

