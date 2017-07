Krakilsk svane i Hordaland får utsett dødsdom

Engasjementet har ikkje lagt seg rundt knoppsvana, som kommunen ønskte å avlive etter at den drog ei jente under vatn 30. juni. «Havnesjefen» i Os har blitt eitt av sommarens mest omtalte dyr.

Måndag stilte rundt 30 personar opp i ein demonstrasjon mot avliving av svana. Ifølgje Bergens Tidende informerte varaordførar Laila Reiertsen om at den vedtatte avlivinga av «Havnesjefen» skal utsettast i fjorten dagar.

– Vi håper at vi kan komme fram til ei løysing som alle kan vere tilfreds med, sa varaordføraren i etterkant av demonstrasjonen.

Demonstrant Else Egeland fortel at ho er tilfreds med at kommunen har utsett avliving i to veker til.

– Det viser at dei høyrer på andre innspel, seier Egeland til Bergens Tidende.

