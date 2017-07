Kristiansand-ordførar kallar inn til møte i politirådet etter nazitog

Laurdag marsjerte 60–70 høgreekstreme i den nynazistiske gruppa «Den nordiske motstandsbevegelsen» i Kristiansand, utan at dei hadde søkt på løyve.

Ordføraren i Kristiansand, Harald Furre (H), reagerer no på politibehandlinga av to personar som sette seg imot demonstrasjonen i hovudgata i byen. Politiet sette blant anna handjern på ein mann og vise han bort frå sentrum. Ein annan vart trua med bot dersom han ikkje fjerna seg.

– Veldig mange har stilt spørsmål til politiprioriteringane når dei ikkje valde å gripe inn. Men kanskje mest alvorleg er det at to personar har blitt arresterte og at folk har blitt bedt om å trekke vekk, seier Furre til Fædrelandsvennen .

Opphavleg skulle nynazistane gjennomføre demonstrasjonen i Fredrikstad, men på grunn av den auka beredskapen i Østfold, enda dei opp i Kristiansand. Dei fleste demonstrantane var tilreisande frå Sverige, Finland og andre stadar i Noreg.

Ein av mennene som vart fjerna av politiet, skreiv eit ope brev til Furre om kor dårleg han opplevde politihandteringa under demonstrasjonen, og har utfordra ordføraren til å svare. No tar Furre opp saka i politirådet.

– Eg synest det er naturleg å ta ein gjennomgang med politiet etter ferien om deira tankar og handlemåte. Også for å høyre nærmare kva politiet har gjort konkret i denne demonstrasjonen, seier han vidare til avisa.

Ordninga med politiråd vart innført hausten 2006 og er eit frivillig formalisert samarbeid mellom lokalt politi og kommunale styresmakter. Målet er å bidra til samvirke om kriminalitetsførebygging og tryggleik i lokalsamfunnet.

