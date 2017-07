Putin opnar for meir lokalt samarbeid over grensa

Den nye lova blei signert av president Vladimir Putin onsdag i førre veke. Her blir det nemnt tolv konkrete område for grenseoverskridande samarbeid. Blant dei økonomi, transport, energi, jordbruk, fiske, helse og katastrofehandtering.

Ifølgje BarentsObserver utvidar den nye lova moglege samarbeidsområde, men det kan ikkje bli inngått avtaler som er i strid med nasjonale sikkerheitsinteresser. Avtalane skal òg bli godkjende av statlege styresmakter.

– Inntrykket vårt er at dette først og fremst er eit signal frå Moskva til Murmansk og Arkhangelsk om at dei ønsker at Barents-fylka held på med fylkessamarbeid. Vi ser det som eit positivt innspel til meir samarbeid, seier dagleg leiar i Barentssekretariatet, Lars Georg Fordal, til NTB.

Sekretariatsleiaren kjenner lova berre frå russiske nettstadar og BarentsObserver og vil studere den nærare før han kan sei noko om det vil få konkret betydning for det norske lokale samarbeidet over grensa til Russland.

Petsjenga i Murmansk fylke er ein av dei russiske kommunane som no kan få tettare økonomiske band til både Noreg og Finland. Ifølgje BarentsObserver har kommunen frå før av ein vennskapsavtale med Sør-Varanger.

Dei nordnorske fylka samarbeider allereie med russiske nabofylke både gjennom Barentssamarbeidet og fylkesavtalar.

(©NPK)