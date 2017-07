Solberg lovar: Ingen skal gå ut på dato i norsk arbeidsliv

Statsminister Erna Solberg lovar å gjennomføre ei ny, stor reform som skal løfte kompetansen til befolkninga, dersom Høgre framleis får regjeringsmakt etter valet.

Valløftet vart gitt under Solbergs valkampturné på Vestlandet måndag.

– Høgre ønskjer eit samfunn der alle som treng det, skal få ein ny sjanse. Derfor legg vi no fram ein plan for kompetansepolitikk i neste periode. Då må vi sikre at kompetansen til kvar enkelt av oss held tritt med utviklinga av ny teknologi, automatisering og digitalisering, seier Høgre-leiaren til NTB.

Mange utan grunnleggjande ferdigheiter

Ho peiker på tal som viser at om lag 400.000 nordmenn manglar grunnleggjande ferdigheiter i lesing. Endå fleire manglar grunnleggjande ferdigheiter i talforståing.

Heile 800.000 manglar grunnleggjande IKT-ferdigheiter.

– I ein arbeidsmarknad i omstilling, og som i stadig større grad krev høg kompetanse, vil dei utan desse grunnleggjande ferdigheitene vere sårbare, seier Solberg.

Rett til kartlegging

Kompetansereforma har fått namnet «læringsløftet» og inneheld ti konkrete punkt.

Eitt av hovudgrepa er at alle som står utanfor arbeidslivet, skal få rett til kartlegging av sine grunnleggjande ferdigheiter. Eit anna er ein ny og utvida belønningsordning for bedrifter som vil investere i dei tilsette og dessutan meir støtte til opplæring i grunnleggjande ferdigheiter.

Eit løft for yrkesopplæringa og vidareutdanning i arbeidslivet er blant andre tiltak i den nye kompetansereforma.

– Plass til alle

Høgre ønskjer også å gi eit løft for yrkes- og karriererettleiing ved å byggje opp eit kraftsentrum for desse tenestene i Tromsø, og kople karriererettleiing i fylka og rådgjevingstenesta i skulen tettare saman.

-Målet med reforma er at ingen skal gå ut på dato i Noreg. Det norske arbeidslivet skal ha plass til alle, seier Solberg.

Høgre har førebels ikkje talfestet kor mykje reforma vil koste.

(©NPK)