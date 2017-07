Støre vil gi eldre kjærleiksgaranti og teknologi

– Eldre som har delt eit langt liv, skal ha rett til å bu saman også når dei blir gamle og må flytte på institusjon, seier Støre.

Han lanserte måndag Arbeidarpartiets omsorgsplan. Den skal gjere det mogleg for fleire eldre å bu heime lenger, blant anna ved utvikling og bruk av velferdsteknologi. I tillegg vil partiet gjennomføre ei kvalitetsreform og satsing på aktivitetar.

Blant anna skal det opprettast ei tilskotsordning for prosjekt som gir fleire heile og faste stillingar i eldreomsorga.

Ap lovar å sette av 250 millionar kroner årleg i neste stortingsperiode for å utvikle ny teknologi. Dessutan gjer Støre det klart at eldresatsinga skal finansierast gjennom styrkt kommuneøkonomi og påpeikar at kommunane vil få 2–3 milliardar kroner meir å rutte med neste år med Ap ved makta.

Han meiner at eldreomsorga viser det vegvalet han meiner stortingsvalet inneber.

– Her får vi temaet velferd versus skattelette sett på spissen. Det eg legg fram kjem utvilsamt til å koste, seier han.

Støre kallar Høgre-Frp-regjeringas periode fire tapte år for eldreomsorga.

– Det som har prega politikken til denne regjeringa er masse snakk om nye rettar, som ikkje har betydd nokon forskjell i kvardagen for pleietrengande, meiner han.

