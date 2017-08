«Havnesjefen» blir tilbydd amnesti av ordførar på Austlandet

Ordføraren seier til Bygdeposten at den berykta svana og familien kan få bu i innsjøen Tyrifjorden.

– Eg har med interesse følgt med på nyheitene i samband med deira utfordringar med svana «Havnesjefen». Her i kommunen «min», som ligg ved utløpet av Tyrifjorden, har vi eit rikt innslag av svaner. Området har status som naturreservat, der det er eit rikt fugleliv, skriv ordføraren i eit brev til Os kommune i Hordaland.

Svana har over lang tid skapt trøbbel i hamnebassenget i Os. Etter at den i slutten av juni drog ei barnehagejente under vatn, hadde mange fått nok, og kommunen bestemte at den skulle avlivast.

Fleire dyrevernarar ønskjer å verne om svana og har engasjert seg for at den skal få eit nytt liv ein annan stad. Måndag utsette kommunen avlivinga med to veker.

Modum-ordføraren seier at han ikkje har inngåande kunnskap om korleis det er å tvangsflytte svaner, men anbefaler fasilitetane dei kan tilby. Han er ikkje redd for «Havnesjefen».

– Frå tid til annan opplever vi også at svaner kan vere truande overfor menneske. Fleire moingar har derfor erfaring med slik åtferd, skriv han.

(©NPK)