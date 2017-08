13 elbilar per ladepunkt 

Parkeringstilgjenge er avgrensa i byområde på grunn av miljøomsyn. Det var totalt 230.000 offentlege biloppstillingsplassar i 2016 viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). I Oslo og i Østfold var over halvparten av desse plassane avgiftsplassar.

Fleire elbilar stiller nye krav til parkeringsplassar og ladestasjonar. Allment tilgjengeleg ladestasjonar finst over heile landet, men nokre få unntak. Men det er ein stor variasjon i talet på elbilar per allment tilgjengelege ladepunkt. Blant større kommunar skil Sarpsborg, Hamar, Oslo og Sandefjord seg ut med under ti elbilar per ladepunkt. I Asker og Sandnes må høvesvis 38 og 36 elbilar dele kvart ladepunkt.

