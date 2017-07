Brubyggjarprisen til Refugees Welcome Norway

Refugees Welcome Norway, som vart oppretta i 2015, fungerer i dag som ein paraplyorganisasjon for ei rad lokale frivilliggrupper, med mange tusen frivillige.

– Refugees Welcome Norway får Brobyggerprisen 2017 for den store innsatsen med praktisk og solidarisk engasjement for flyktningar. På denne måten har dei bidratt til å gjere Noreg litt meir ope og romsleg, og dei har bidratt til at menneske på flukt i større grad blir møtt, tatt imot og ønskt velkomne, heiter det i ei pressemelding frå Norske Kirkeakademier (NKA).

Brubyggjarprisen er tidlegare tildelt blant andre kong Harald, kronprins Håkon, statsminister Erna Solberg, generalsekretær Thorbjørn Jagland i Europarådet og skodespelar Wenche Foss. Det er over 30 år sidan NKAs Brobyggerpris vart delt ut for første gong.

Prisen blir delt ut til Refugees Welcome Norway onsdag ved Nidarosdomen.

(©NPK)