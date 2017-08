Filmopptak viser at ulvepar i Østmarka har fått kvelpar

Vinteren 2016 blei Fenris – faren og bestefaren til Østmarka-tispa – skoten på grunn av skabb. Dermed var det berre tre foreldrelause ulvekvalpar igjen i Østmarka-reviret. Begge hankvelpane vandra ut same år, og ulvetispa blei dermed verande igjen aleine.

I vinter melde NRK at tispa hadde møtt ein hannulv. Ida Glemminge, som er regionalt rovviltansvarleg i Statens naturoppsyn, stadfestar no overfor kanalen at videoopptak viser at dei er eit ynglande par.

– Han kjem frå Trysil-området og Slettås-reviret, men har vandra til Oslo. Her fann han tonen med tispa, som var aleine i Østmarka, og ein kan vel sei dei blei kjærastar, seier Glemminge.

Etter at dei har etablert seg og fått kvelpar, kjem dei ikkje til å flytte på seg og vil forsvare reviret saman og jage vekk andre ulvar, seier ho. Paret kjem truleg til å få eit nytt kvelpekull kvart år framover.

Stortinget har vedtatt eit mål på fire til seks kvelpekull i Noreg kvart år. Det er også eit ønske om at minst tre av kulla skal vere født i heilnorske revir.

Østmarka-ulvane bur innanfor ulvesona, og det siste kullet vil telje som heilnorsk yngling, seier Glemminge. Østmarka-reviret omfattar Enebakk, Rælingen, Ski, Lørenskog og Oslo.

