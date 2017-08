KrF meiner skulen sviktar seksåringane

Om få veker skal eit nytt kull seksåringar gå inn skuleporten for aller første gong. Det vil vere det 20. kullet med seksåringar som startar på skulen sidan skulealderen gjekk frå sju til seks år i 1997.

KrF meiner erfaringane etter 20 år med seksåringar i skulen, er nedslåande.

– Seksårsreforma i skulen har vore mislukka. Med den kunnskapen vi har i dag, tvilar eg på at den ville fått fleirtal på Stortinget, seier skulepolitisk talsmann i KrF Anders Tyvand til NTB.

Tøft for gutane

Han seier intensjonen med reforma var at norske elevar skulle lære meir, men at undersøkingar viser at tidleg skulestart ikkje har hatt nokon betydning for læringa til barna. Tyvand meiner reforma heller kan ha ført til nye problem.

– Premissane for å sleppe seksåringane inn i skulen den gong, var at det første skuleåret skulle ha eit klart førskulepreg og mykje leik. Slik har det ikkje blitt. Seksåringane har blitt pressa inn i eit system på premissane til skulen med hovudvekt på skulefag, testing og resultat, seier Tyvand.

Han meiner det kan forklare kvifor særleg gutar slit med å henge med i norsk skule.

– For mange, kanskje særleg gutar, er det ikkje så lett å sitte stille på skulebenken når ein er fem-seks år gammal. Det er heilt normalt, men for mange kan det gi ei kjensle av å ikkje strekke til når dei ikkje klarer å leve opp til dei forventningane som møter dei i klasseromma, seier han.

KrF meiner læreplanen for 1.-klassingane må endrast, slik at leiken kjem inn som ein like viktig del som opplæring i lesing, skriving og matematikk.

ADHD-eksplosjon

Professor i pedagogikk Peder Haug ved Høgskulen i Volda leidde evalueringa av skulereforma «Reform 97", som seksårsreforma var ein del av.

Haug seier det aldri har blitt gjennomført ei eiga evaluering av reforma. Han meiner det likevel er mykje i dag som tyder på at det hadde vore betre å utvikle det siste året i barnehagen framfor å sende seksåringane på skulen.

– Internasjonal forsking har vist at om ein utset barn for tidleg for strukturert læringspress og vaksenstyrt system, så vil det ikkje fungere så godt for mange. Dette ser ut til særleg å ramme gutar, som modnast seinare enn jenter både fysisk, sosialt og intellektuelt, i tillegg til dei barna som er født seint på året. Dei yngste førsteklassingane er berre fem år og sju månader når dei byrjar på skulen, påpeiker han.

Han seier opplevinga av nederlag for så små barn kan skape psykiske problem som kan følgje dei gjennom heile livet. Haug meiner det ein heller ikkje kan utelate at seksårsreforma kan setjast i samanheng med både fråfallsproblematikk seinare i skulegangen og den eksplosive auken i ADHD-diagnostisering. Tal frå Reseptregisteret viser ei dobling sidan 2004 i talet på barn mellom fire og ni år som har blitt medisinert for ADHD i Noreg, skriv barnehage.no .

– Nei til «leikeår»

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) seier han er sterkt imot å gå tilbake til det han kallar «eit leikeår» i første klasse.

– Det var ein av dei største svakheitene ved den opphavlege reforma, som Kristin Clemet og reforma Kunnskapsløftet fekk rydda opp i. Når barna byrjar på skulen, skal dei lære, seier Isaksen.

Han understrekar samtidig at det er opp til lærarane og skulen å velje leik som læringsmetode.

Isaksen meiner 20 år med seksårsreforma har vist at dei fleste 6-åringane er klare til å byrje på skolen.

– Samtidig er diskusjonen om skulestart og skulemodning viktig. Eg meiner vi bør sjå på om foreldre skal ha noko større moglegheit til å la barnet sitt starte seinare på skulen, om dei meiner barnet treng eit ekstra år, seier Isaksen.

