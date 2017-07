Måling: 3 av 4 nordmenn meiner Trump er ein trussel

Ingen president har lege dårlegare an på ein meiningsmåling som strekkjer seg 70 år tilbake i tid, skriv Dagbladet . I ei undersøking utført av Ipsos for avisa svarar 45 prosent av dei 1.002 spurde at dei «i ganske stor grad» meiner Trump og USA er ein trussel mot verdsfreden. 26 prosent svarar «i svært stor grad».

I same undersøking svarar 60 prosent av nordmenn at Vladimir Putins Russland utgjer ein reell sikkerheitstrussel for verdsfreden.

Torbjørn Lindstrøm Knutsen, professor ved NTNUs institutt for sosiologi og statsvitskap, trur nordmenn fryktar Trump fordi det er lett å overvurdere kva han faktisk kan gjere.

– Han har mykje makt, han er humørsjuk og politisk uvitande. Men han omgir seg med institusjonar som vil bremse han om han skulle ta for uortodokse avgjerder, seier Knutsen.

I same måling Dagbladet gjennomførte i januar, like etter Trumps innsetting som president, svarte 49 prosent av nordmenn at dei mente Trump utgjer ein trussel for verdsfreden.

