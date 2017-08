Miljøpartiet mest fram i julimålingar

Ifølgje den siste utrekninga frå Poll of polls, som er eit antatt valresultat basert på eit gjennomsnitt av nasjonale meiningsmålingar, ville det også blitt regjeringsskifte til hausten.

I gjennomsnittsmålinga er MDG det partiet som går mest fram, med 0,8 prosentpoeng. Partiet klatrar dermed over sperregrensa på 4 prosent. Det vil bety ein kraftig auke av stortingsgruppa, frå éin til sju.

Samtidig viser utrekninga at dei raudgrøne – Ap, Sp, SV og Raudt – til saman ville få 87 mandat og dermed fleirtal på Stortinget. Dei borgarlege, Høgre, Frp, Venstre og KrF, ville få til saman 75 seter.

Ifølgje utrekninga går Arbeidarpartiet fram 0,4 prosentpoeng frå gjennomsnittsmålinga for juni til 32,1 prosent og sikrar seg tre nye mandat. Høgre ser derimot ut til å miste åtte av sine sete, mens Frp misser fem. Dersom utrekninga held stikk, vil Sp doble si stortingsgruppe til 20, mens SV får åtte representantar mot sju i dag, og Raudt kjem inn med eitt mandat.

Venstre ligg derimot an til å hamne under sperregrensa med berre 2 prosent oppslutning og misser sju av sine ni mandat. For KrF kan det bli ein svak nedgang frå ni til åtte mandat.

Om Venstre hamnar over eller under sperregrensa kan bli avgjerande for kven som blir statsminister til hausten.

