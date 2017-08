Norske skogeigarar ønsker klimavegringa til Støre velkommen

– Blir det ikkje vesentlege endringar i modellane som no ligg føre, vil det vere betre både for klima og for evna til å utvikle ny industri å ikkje slutte seg til den felles gjennomføringsplanen til EU, seier Erik Lahnstein, administrerande direktør i Noregs Skogeigarforbund.

Forbundet organiserer skogeigarar og verksemder som står for over 80 prosent av hogsten i Noreg.

Lahnstein meiner klimaforslaget slik det no ligg føre frå EU, vil ha negative konsekvensar for Noreg.

– Vi vil få auka klimagassutslepp og svekkje moglegheitene for å utvikle ny grøn industri, seier Lahnstein.

Nøgd med Ap og Sp-utspel

Lahnstein viser til at det er store mengder unytta fornybare ressursar i norsk skog. Gjennom å ta dette i bruk i staden for stål og betong, og komme i gang med produksjon av bioplast og biodrivstoff, meiner han norsk skognæring kan bidra til fleire millionar tonn i reduserte utslepp kvart år.

Forslaget frå EU-kommisjonen vil ifølgje Lahnstein sette ein stoppar for dette. Forslaget er å ta utgangspunkt i skogdekket slik det var i perioden frå 1990 til 2009. Ut frå dette skal ein rekne ut eit såkalla referansenivå for åra som kjem.

Blir utviklinga liggjande under dette nivået, pådrar ein seg ei utsleppsgjeld som ein må gjere opp for.

–Vi er derfor svært nøgde med at Arbeidarpartiet og Senterpartiet varslar at ei eventuell ny regjering ikkje utan vidare vil ha ein felles gjennomføringsmekanisme med EU, seier Lahnstein.

–Må byggje på misforståing

Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet meiner skogeigarane tar feil og at deira bekymring må byggje på ei misforståing. Han viser til at forslaget til regelverk for skog er retta mot nasjonale styresmakter og ikkje mot den enkelte skogeigar.

– Forslaget legg ingen avgrensingar på norsk skogpolitikk og får derfor ingen konsekvensar for norske skogeigarar, uttalar statssekretæren til NTB.

Lunde påpeiker at forslaget frå EU-kommisjonen har møtt motstand blant andre store skogland som har same interesser som Noreg.

– Regjeringa følgjer derfor diskusjonen i EU med stor interesse og deltar i alle relevante fora, seier han.

