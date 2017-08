SSB: – Betre tannhelse gjer at det er mindre behov for tannlegar 

– På midten av 70-talet var det meiningsfylt å snakke om tannløyse som mål på tannhelse, men i dag har 24 prosent av 18-åringane null hol og talet på fyllingar er i snitt 3,7 seier tannlege Carl Christian Blich til NRK .

Tannlegen vil ikkje skremme nokon frå å starte på tannlegestudiet, men meiner at talet på studieplassar innan odontologi må reduserast.

– Eit så spesialisert fag krev mengdetrening for å halde seg god, og det vil bli vanskelegare å halde oppe treninga når fleire og fleire tannlegar deler på færre og færre oppgåver, seier han til kanalen.

Tannlegeforeningen derimot, vil ikkje støtte at talet på studieplassane i Noreg blir kutta. Dei meiner at ein ikkje kan vite kva slags behov pasientane i framtida har.

– Nye grupper vil framleis trenge tannbehandling, blant anna eldre. Vi lever lenger og beheld våre eigne tenner. Dei som overlever kreft, får ofte også problem og smerter i munnhola, og vil trenge behandling. NTF er derfor opptatte av at utdanningane må tilpassast behova til samfunnet og pasientane, seier Camilla Steinum, president i Tannlegeforeningen til NRK.

Forskar i SSB Nils Martin Stølen meiner at det ikkje vil vere nok å gjere fram i tid og at undersøkingar viser at tannlegar allereie har for få pasientar. Han etterlyser nye og meir presise framskrivingar på kor mange tannlegar vi faktisk vil trenge.

– Berre 15–20 år i framtida vil det vere heilt annleis. Då vil dei med stort reparasjonsbehov vere borte.

