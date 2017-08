Solberg: Formuesskattekutt ikkje eit fordelingspolitisk tiltak

– Dette er ikkje eit fordelingspolitisk tiltak. Det er eit verdiskapingstiltak. Poenget er at bedriftene ikkje skal trenge å utbetale så mykje for at eigarane skal klare å betale formuesskatten sin, seier statsminister Erna Solberg til VG .

Ei oversikt regjeringa har utarbeidd, viser at dersom Høgre får fjerna formuesskatten på såkalla arbeidande kapital – kapital investert i blant anna maskiner og utstyr som bidrar til verdiskaping, vil det innebere at dei 4.300 rikaste i landet vil stikke av med halvparten av skattekuttet på 7,5 milliardar kroner.

Solberg seier til VG at dei ikkje kjem til å fjerne formuesskatten på arbeidande kapital over natta. Statssekretær Sigbjørn Aanes ved Statsministerens kontor påpeikar at regjeringa vil heve innslagspunktet i formuesskatten slik at alle som i dag betaler formuesskatt, får lette.

– Prinsippet mitt er at dei som har inntekt, skal betale skatt. Så lenge du ikkje har ein reell inntekt, så meiner eg at du ikkje skal betale formuesskatt på arbeidande kapital, seier Solberg.

Ifølgje avisa vil dei 1.600 rikaste i landet kvar få i snitt 1,7 millionar i skattekutt. Samtidig vil 2,1 millionar nordmenn ikkje få ein krone i kutt av formuesskatten, ifølgje tal frå Finansdepartementet.

Leder Jonas Gahr Støre i Arbeidarpartiet stiller seg kritisk.

– Dette er avslørande, og stadfestar at skattekutta til Høgre og Frp går til dei med mest frå før. Eg trur ikkje det norske folk aksepterer ein så målretta politikk for auka forskjellar som det Høgre står for, seier Ap-leiaren.

(©NPK)