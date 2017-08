Solvik-Olsen hyllar Bane Nor etter åtte år med sommarstengt Oslo S

– Ofte blir det nye markeringar når ein byggjer noko nytt, men det å passe på det vi allereie har er for meg det aller viktigaste. Det er det dei aller fleste av oss brukar kvar dag, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til NTB.

Bane Nor spanderer kake for å markere slutten på to omfattande vedlikehaldsprosjekt som har gått føre seg frå 2009, med ein prislapp på 2,5 milliardar kroner. Solvik-Olsen gratulerte det tidlegare Jernbaneverket med vel gjennomført jobb.

– Totalt sett skal alt vi gjer bidra til at passasjerane får eit betre togtilbod, seier Bane Nors konsernsjef Gorm Frimannslund. Han forventar meir punktlege tog som følgje av arbeida, og lover ei påskjøning til tolmodige pendlarar i form av ein kaffikopp og sjokolade når Oslo Sentralstasjon blir sett i full drift igjen på måndag.

Dermed er åra med omfattande arbeid og sommarstenging midt i Oslo over for denne gong.

Men det blir meir buss for tog på Austlandet i 2018. Neste sommar skal Lieråstunnelen mellom Asker og Lier stasjon utbetrast og strekninga blir stengt i seks veker. Samtidig blir Ski stasjon stengt i over fire veker, for å førebu den nye Follobanen, som først skal stå ferdig i 2021. Skøyen stasjon skal også utbetrast, men det er så vidt NTB forstår ikkje planlagt noka langvarig stenging her.

(©NPK)