Stadig grønare bilpark

Totalt var det gjennomsnittlege CO2-utsleppet for nye bilar i juli 87 gram per kilometer – heile 11 gram mindre enn i same månad i fjor, viser tal frå Opplysningsrådet for Veitrafikken .

34 prosent av dei nye bilane som blei registrert førre månad, hadde hybriddrift. Det blei registrert 3.901 nye hybridbilar, 984 fleire enn i same månad i fjor.

Ser vi på nullutsleppsbilar, blei det registrert 1.824 nye slike i juli, 721 fleire enn i juli 2016 – ein auke på formidable 65,4 prosent. Tre av dei var hydrogenbilar, resten elbilar. Av alle nyregistrerte bilar var 15,9 prosent nullutsleppsbilar førre månad. Delen var 10 prosent i juli i fjor.

Totalt blei det registrert 11.476 nye bilar i juli, 3,9 prosent fleire enn i same månad i fjor.

(©NPK)