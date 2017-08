Styresmaktene avgrensar fangst av leppefisk 

Leppefisken er ettertrakta av oppdrettsnæringa og måndag opna fisket nord for Stad. Regiondirektøren i Norges Råfisklag, Jan Erik Støm, seier til NRK at det er bra regjeringa legg til rette for eit berekraftig leppefiske.

– Styresmaktene legg no til rette for å finne eit nivå som er berekraftig over tid. Då er det også viktig at reguleringa tar omsyn til at vi har ein berekraftig bestand framover, seier Strøm.

