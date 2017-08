Tilsyn med både barnevernet og helsetenesta etter drapet i Kristiansand

– Statens helsetilsyn har vurdert saka i samråd med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og vi ser alvorleg på den informasjonen vi har fått. Informasjonen er av alvorlege karakter og gir grunnlag for at tilsynsmyndigheitene følgjer opp saka, skriv Statens helsetilsyn i eit svar til Sørlandet Sykehus HF

Helsetilsynet opplyser at det blir Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som tilsynsmessig følgjer opp saka for at ein skal kunne sjå tenestene barnevernet og helsetenesta har gitt i samanheng.

Ei 15 år gammal jente som rømte frå barnevernet same dag som knivangrepet, er sikta for drap og drapsforsøk. Ein 17-åring døydde og ein 23-åring blei lagt inn på sjukehus med kritiske skader etter hendinga på Sørlandssenteret onsdag førre veke.

– Det vil vere naudsynt å sjå nærmare på den samla oppfølginga pasienten fekk av avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sjukehus og av barnevernet (både kommunalt og statleg). Medverkinga til ungdommen vil stå sentralt i det vidare arbeidet med tilsynssaka. Etter ei samla vurdering blir derfor saka overført til Fylkesmannen, som vil ha ansvaret for den vidare tilsynssaksbehandlinga, opplyser Helsetilsynet vidare.

Det er fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen som skal organisere og lede den tilsynsmessige oppfølginga. Statens helsetilsyn vil assistere med spesialistkompetanse.

(©NPK)