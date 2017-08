Årsaka til dødsulykka med småfly framleis ukjent

– Det var ein mann som omkom i ulykka, men vi kan ikkje kommentere ytterlegare omstende rundt personen før han er obdusert, seier Bård Sørumshaugen, fungerande lensmann i Valdres, til NTB.

Den omkomne blei onsdag formiddag frakta ned frå ulykkesstaden. Politiet meiner å vite identiteten til den omkomne, men vil obdusere han for å vere sikre. Dei antatt pårørande er varsla.

Sende ikkje ut nødsignal

Politiet fekk melding om ulykka ved Dyttholknatten i Sør-Aurdal klokka 21.15 tysdag. Flyet som styrta, var eit tosetars fly av typen Aquila A211 og høyrde til Nedre Romerike flyklubb.

Ifølgje NRK sende ikkje flyet noko nødsignal før det brasa inn i fjellveggen.

– Dette er tragisk. Først og fremst for dei pårørande, men også for flyklubben. Vi har hatt ein lang og god historie med få ulykker. Vi hadde håpa at den historia skulle bli lenger, men dessverre blei den broten tysdag kveld, fortel pressekontakt Thore Nylund i Nedre Romerike flyklubb til Romerikes Blad .

Nedre Romerike flyklubb er den største i landet og held til på Kjeller flyplass utanfor Lillestrøm. Ifølgje Nylund var flyet som styrta det nyaste til klubben og blei levert i 2016, skriv NRK .

Flyet tok av frå Kjeller i sekstida tysdag kveld. Politiet vil ikkje kommentere reiserute eller kva for ein stand flyet var i då ulykka inntrefte. Flyklubben opplyser at dei set det andre flyet dei har av denne typen på bakken etter ulykka tysdag.

Avhøyrer vitne

Fleire vitne blei avhøyrt av politiet i Valdres onsdag. Ifølgje politiet var éin mann vitne til flystyrten og melde frå om hendinga. Andre i området skal også ha sett eller høyrt flyet rett før det styrta. Ifølgje operasjonsleiar Arne Norevik i Innlandet politidistrikt skal vitne ha observert flammar i området etter styrten.

– Vi er no i ein innhentingsfase. Fleire vitne har meldt seg, og dei kan kanskje gi oss eit betre bilde av kva som har skjedd, seier Sørumshaugen til NTB.

Kriminalteknikarar frå politiet og Statens havarikommisjon for transport arbeidde onsdag med å undersøkje ulykka sin hendingsgang og årsaksforhold. Eit politihelikopter deltok i arbeidet. Restane etter flyet ligg i eit område på om lag 200 gonger 200 meter. Staden er bratt og vanskeleg tilgjengeleg, med stein og kratt.

Politiet opplyser at Havarikommisjonen skulle hente ut flykroppen og vrakdelar onsdag kveld.

Politihelikopter, luftambulanse og redningshelikopter var først i området tysdag kveld for å få ei oversikt over ulykkesstaden. Helikoptermannskapet måtte lande og ta seg til fots inn til havaristaden. Den omkomne blei ikkje henta ut før onsdag på grunn av krevjande terreng, opplyser politiet.