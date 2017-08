Auke i talet på donasjonar og transplantasjonar 

– Det er ei gledeleg utvikling at fleire no seier ja til organdonasjon og at fleire som treng det får tilbod om ein livreddande transplantasjon. Vi håpar at denne positive utviklinga fortset framover, seier styreleiar Ragnar Skjøld i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT).

Talet på donasjonar og transplantasjonar for første halvår 2017 er publisert av Rikshospitalet. For første halvår 2017 er det utført 11 fleire nyretransplantasjonar med levande givar av nyre enn i første halvår i fjor, det er utført 10 fleire nyretransplantasjonar med nyre av avdød givar, 5 fleire levertransplantasjonar og 4 fleire bukspyttkjerteltransplantasjonar.

Sjølv om Skjøld er fornøgd med utviklinga, meiner han at det framleis er ting som kan forbetrast.

– Det er sett i gang eit prosjekt for å auke delen levande givarar av nyre frå nær familie. Samtidig må helsestyresmaktene rette fokus mot å førebyggje hjarte-/karsjukdommar og diabetes i befolkninga. Desse livsstilssjukdommane utgjer heile 50 prosent av årsakene til kronisk nyresjukdom og behovet for dialyse og transplantasjon, seier Skjøld.

