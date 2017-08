Datatilsynet kritiske til at regjeringa vrakar beste løysing for nytt fødselsnummer

Sidan 1964 har alle som er født i Noreg eller kvalifiserer for norsk pass, blitt tildelt eit fødselsnummer som består av 11 siffer. Når meir enn 7 millionar fødselsnummer er tildelt, er Noreg i ferd med å gå tom for nye nummer. Allereie frå 2030 er det kritisk for Folkeregisteret, og innan 2040 er det slutt på dei ordinære fødselsnummera.

Skattedirektoratet og Finansdepartementet har for lengst starta utgreiinga av kva unik personidentifikator vi skal bruke i framtida. Seks ulike alternativ er greidd ut, og i mars blei eit forslag om å modifisere fødselsnummera, vi har i dag sendt på høyring. Ved å gjere om sifferet som indikerer kjønn til eit kontrollsiffer, kan vi halde fram i 150 år til.

Vel billigaste løysing

Datatilsynet er kritiske til at regjeringa har landa på løysinga som verkar å vere den billigaste. Tilsynet vil fjerne fødselsdato og går for eit system der eit id-nummer på åtte tal og bokstavar skal erstatte dei fødselsnummera vi har i dag. I eigne utrekningar frå Skattedirektoratet kom dette alternativet best ut, men kosta mest. Det åttesifra id-nummeret er best på personvern, mest robust mot endringar og best eigna til sameksistens med andre nummerseriar, slår Skattedirektoratet fast.

I høyringsnotatet som blei sendt ut 23. mars, har Skattedirektoratet prøvd å rekne ut kostnadene i ti år framover ved dei ulike alternativa. Anslaga varierer kraftig. Alternativet til Regjeringa er kostnadsberekna til 2,9 milliardar kroner, mens det beste alternativet skal koste heile 26,7 milliardar kroner.

– Kan ikkje etterprøvast

Datatilsynet stiller store spørsmål ved desse utrekningane, som Skattedirektoratet sjølv innrømmer er høgst usikre.

– Vi skjønar ikkje at det skal koste nesten 24 milliardar kroner meir å gjere om fødselsdatoen til nøytrale nummer og gå over frå elleve til åtte siffer. Datatilsynet har i fleire møte i prosessen etterlyst grunnlagsmaterialet for desse utrekningane. Men vi har ikkje fått tilfredsstillande forklaring på dei enorme skilnadane. Tala kan ikkje etterprøvast, seier fagdirektør Knut Kaspersen i Datatilsynet til NTB.

Alfanumeriske verdiar

Skattedirektoratet viser til Finansdepartementet når NTB ber om ein utdjuping av kvifor det er 23,7 milliardar kroner dyrare å gå for det beste alternativet.

Finansdepartementet kommunikasjonseining viser til at saka er til behandling i departementet, men seier at det er mykje meir kostnadskrevjande å gjennomføre ei full konvertering av fødselsnummer slik Datatilsynet ønskjer.

– Det medfører blant anna ekstrakostnader for system som ikkje er tilrettelagt for alfanumeriske verdiar (verdiar som har både bokstavar og tal. Red anm.), skriv kommunikasjonsrådgivar Helene Megaard i ein e-post til NTB.

– Svak dokumentasjon

I desember 2015 leverte Dovre Group TØI ein kvalitetssikringsrapport til Finansdepartementet. Den viser at det kom svært få svar på spørjeskjema om kostnader.

– Det ligg føre berre eit avgrensa tal på kostnadsestimat frå ulike verksemder. I tillegg finst det noko svak dokumentasjon som grunnlag for kostnader i kommunesektoren og helsesektoren, heiter det i kvalitetssikringsrapporten.

Først etter å ha purra kom det inn 10 rekneark. Dei som svarte har også «vore tydelege på» at dei hadde lite informasjon til å lage kostnadsanslag.

– Det er dermed stor uvisse knytt til basisestimatet, heiter det i rapporten.

(©NPK)