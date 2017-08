Det blir sol og sommar i nord, men regn i sør

– Det er dei tre nordlegaste fylka som blir vêrvinnarane i helga, resten av landet må belage seg på ustabilt vêr, tore og regnbyer, seier statsmeteorolog Vibeke Thyness i Meteorologisk institutt til NTB.

Ho beskriv vêret som er venta i Nordland, Troms, Finnmark og kanskje den nordlegaste delen av Nord-Trøndelag som typisk «fine sommardagar» – med frålandsvind og lite eller ingen nedbør. Frålandsvind representerer godvêr fordi den forhindrar tåke og lågt skydekke, som ville kunne kjøle ned og øydeleggje elles fine sommardagar.

– Det ser ut til at det framleis er eit par sommardagar igjen i nord. Temperaturen kjem nok over 20 grader, seier Thyness.

Vått på Utøya

Mot slutten av veka brakar det dessutan laus med sommarleirar for politisk ungdom på så vel høgre- som venstresida. Unge Høgre, Framstegspartiets Ungdom, AUF og Grønn Ungdom held sine tradisjonelle politikkverkstader denne veka.

Mens AUF-arane nok ein gang reiser ut til Utøya, setter dei tre andre ungdomspartia kursen sørover. Og dei sistnemnde gjer nok klokt i det, i og med at det er her vêret har størst moglegheiter for å bli relativt bra innanfor rammene Thyness teiknar opp.

– Sørlandet blir veldig vått på torsdag, men når det vêret har passert vil fuktsonen flytte seg lenger nord. Dersom vi skal kåre Nord-Noreg til vêrvinnaren, ligg Sørlandet an til å komme på ein fin andreplass, i alle fall når vi snakkar om helga, seier ho.

På Utøya derimot må AUF-arane rekne med at dei ganske sikkert blir våte. Dei får den same vêrtypen som Austlandet har hatt dei siste dagane, og det inneber overhengande fare for regnbyer og svært ustabilt vêr.

Fuktig Øya-opning

Sør i landet – som hos meteorologane betyr Trøndelag-fylka og nedover – kjem vêret både denne veka og neste til å likne veldig på det vi har opplevd dei siste par dagane: Stabilt ustabilt, byer og moglegheiter for tore.

Det betyr blant anna at folk som skal på Øyafestivalen opningsdagen onsdag, må rekne med regn – men heldigvis ikkje eit samanhengande regnvêr frå eit heildekkjande og uniformt grått skydekke.

– Det blir byer, altså regn frå enkelte skyer med open himmel rundt seg, seier Thyness.

Og ho lover stigning i programmet, i alle fall vêrmessig. Vêret blir gradvis betre utover i neste veke, slik at avslutningsdagen laurdag kan blir riktig så god og varm, sjølv om opninga blir fuktig og kjølig.

