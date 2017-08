Ein person bekrefta omkommen i småflystyrt i Oppland 

Politiet i Innlandet opplyser i ei pressemelding at dei antar at det var berre ein person om bord i flyet. Ulykkesstaden er i bratt terreng og dei avslutta derfor søket for natta.

– Politiet har ikkje identifisert den omkomne, men har starta arbeidet med å varsle antatt pårørande, opplyser dei vidare.

Flyet som høyrer til ein flyklubb på Austlandet køyrde i ein fjellvegg ved Dyttholknatten i området Vassfaret. Vrakrestar frå flyet er spreidd på eit område på 200 gonger 200 meter, melder politiet. Ifølgje NRK skal det ikkje ha blitt sendt ut nødsignal frå flyet.

Politiet fekk melding om ulykka klokka 21.15 tysdag kveld. NTBs fotograf på staden seier politi og redningsmannskap har møtepunkt i Vassfaret, omtrent fem kilometer frå ulykkesstaden i Nordre Dyttholknatten.

Fann éin død

Luftressursar som politihelikopter, luftambulanse og redningshelikopter var først i området for å få ein oversikt over ulykkesstaden.

Politiet på staden seier til NRK at helikoptermannskapet måtte lande og ta seg til fots inn til havaristaden.

– Der fann dei ein person som var død. Den personen er ikkje blitt henta ut på grunn av eit så krevjande terreng at det er uforsvarleg å gjere det i natt. Det er også delvis rasfare i området.

Politiet vil gjennom natta ha vakthald på staden og flyforbodet over området gjeld framleis. Kriminalteknikarar og Statens havarikommisjon for transport vil onsdag starte undersøking av hendingsgang og årsaksforhold til ulykka.