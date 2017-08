Irakiske soldatar skulda for grove menneskerettsbrot: – Noreg ikkje involvert

I førre veke kom organisasjonen Human Rights Watch (HRW) med ein rapport der ein irakisk hæravdeling som høyrer til den 16. divisjon i hæren, blir skulda for å stå bak vilkårlege likvideringar og tortur av krigsfangar under gjenerobringa av Mosul frå ekstremistgruppa IS.

Soldatane har fått opplæring av USA, ifølgje HRW, som krev at amerikanarane straks stansar all støtte til den 16. divisjon.

Noreg har sidan 2015 deltatt i den USA-leidde koalisjonen i Irak, og rundt 60 norske soldatar har deltatt i opptreninga av kurdiske styrkjer i Arbil i Nord-Irak. I mars opplyste regjeringa at dei 60 skulle bli flytta til Anbar i Vest-Irak.

Men Forsvarets operative hovudkvarter avviser at dei norske instruktørane har vore involvert i opplæringa av soldatane som skuldast for grove brot på menneskerettane.

– Norske styrkjer har IKKJE vore involvert i opplæring av personell frå Iraks 16. divisjon, skriv major Brynjar Stordal i ein e-post til NTB.

Spesialrådgivar Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet har ikkje lest HRW-rapporten, men seier på generelt grunnlag at norske styresmakter ikkje tolererer brot på folkeretten uansett kven som er ansvarleg.

– Noreg forventar at koalisjonspartnarane undersøkjer hendingar der sivile liv kan ha gått tapt, seier ho til NTB.

