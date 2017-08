Lakseprisane fall 4,6 prosent på éi veke

Så langt i år har kilosprisen for kjølt, fersk laks berre vore lågare éi gong, i ein trevekersperiode seinvinters, då den låg under 60 kroner. Dei siste ti vekene har lakseprisen falle med drygt 10 kroner – eit prisfall på over 14 prosent.

Kiloprisen ligg no på 62,11 kroner, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB). Den førebels høgaste registrerte prisen var i veke 1, då den låg på 75,25 kroner.

Norske lakseprodusentar eksporterte 15.251 tonn fersk laks i veke 30 – 5,7 prosent meir enn i veka før, då volumet var 14.428 tonn. Det vart eksportert 190 tonn frosen laks i veke 30, Prisen var 62,37 kroner kiloen – 8,4 prosent lågare enn veka før.

Mens prisen på kjølt laks låg 4,5 prosent høgare enn i veke 30 i fjor, har frosen falle med heile 11 prosent i same periode.

Også i fjor fall lakseprisane om sommaren – før dei tok seg opp igjen til årsbeste på hausten og vinteren.

(©NPK)