Listhaug til muslimsk ungdomsleir mot ekstremisme

Det er ungdomsorganisasjonen til trussamfunnet Minhaj-ul-Quran som arrangerer leiren, der om lag 500 ungdommar frå Norden og ei rekke europeiske land deltar. Leiren går av stabelen i Sarpsborg i Østfold helga.

– Vi vil sende eit signal om at muslimane sjølv jobbar aktivt for å førebyggje ekstremisme blant muslimar, sa leiaren for organisasjonane, Awais Ejaz Ahmed, til NTB tidlegare i sommar.

Deltakarane er i hovudsak mellom 16 og 35 år, og dei kjem i første rekke for å høyre på den canadisk-pakistanske teologen og politikaren Muhammad Tahir-ul-Qadri. Han blei internasjonalt kjent då han presenterte ein «Fatwa mot sjølvmordsbombing og terrorisme» i 2011.

I tillegg til Listhaug skal Venstres stortingsrepresentant Abid Raja og Pakistans ambassadør til Noreg, Riffat Masood, delta på opninga. Dessutan kjem fylkesordførarane i Akershus og Østfold og fleire forskarar på ekstremisme og terrorisme.

