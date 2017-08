Navarsete krev svar om Heimevernet-studie

Navarsete mistenkjer ifølgje Dagens Næringsliv at det ligg politiske grunnar bak avgjerda om å utsette arbeidet med studien, som blir gjennomført av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Den er blitt utsett til etter at Landmaktutgreiinga er ferdig seinare i haust og til etter stortingsvalet.

– Vi stiller spørsmål om statsråden visste at denne studien vart stoppa til etter Landmaktutgreiinga, om ho var involvert i avgjerda og om ho vil offentleggjere arbeidet som er gjort så langt, seier Navarsete.

Nettstaden Aldrimer publiserte tidlegare i sommar det som ska vere eit utkast frå studien. Innhaldet i dette dokumentet har vakt reaksjonar, men FFI hevdar dette dokumentet er eit uferdig utkast som er basert på «forfalsking av forsking», og har gjort det klart at dei ikkje stiller seg bak utkastet.

Politisk rådgjevar Audun Halvorsen svarar på vegner av forsvarsministeren i saka.

– Opposisjonen insinuerer at vi driver politisk detaljstyring av forsking, mens dei samtidig meiner at vi skal tvinge FFI til å offentleggjere eit arbeid som instituttet sjølv omtalar som eit utkast til eit internt dokument som ikkje er kvalitetssikra og instituttet ikkje går god for, seier Halvorsen.

Han viser til at det er eit viktig prinsipielt skilje mellom politikk og forsking. '

Administrerande direktør ved FFI John-Mikal Størdal avviser mistanken frå Navarsete og seier det aldri var noko tema å utsette studien på grunn av valet.

