Politiet fekk 30 meldingar om overfløymingar i Stavanger

Tysdag kveld sa brigadesjef i Rogaland Brann og Redning Alf Egil Krohn til Stavanger Aftenblad at dei hadde fått opptil 15 meldingar om overfløymingar. Like etter klokka 23 var talet oppjustert til 30 meldingar.

Brannvesenet rykte ut til 20 av desse.

Restaurant Mexico i Stavanger var ein av dei som fekk vatnet strøymande inn.

– Vi måtte evakuere alle gjestene som sat ute, og dei som ikkje rakk å komme inn i tide måte berre løfte opp beina på stolen, fortel kelner Egor Densyanov.

Kundar ved restauranten fortel til avisa at dei måtte klatre over bord for å komme seg ut av lokalet.

(©NPK)