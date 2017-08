Sørlandet kan få kombinert psykiatri- og barnevernsinstitusjon 

– No skal eg gå så langt at eg seier at Sørlandet er ein svært aktuell kandidat for å få ein slik institusjon, seier Horne til Fædrelandsvennen .

Ifølgje ein forskingsrapport frå NTNU har heile 76 prosent av barn og ungdom i barnevernsinstitusjonar ei eller annan form for psykisk liding. Det er ein av grunnane til at Horne og helseminister Bent Høie (H) ønskjer eit prøveprosjekt med såkalla kombinasjonsinstitusjonar. Dette er institusjonar der barn i barnevernets omsorg også får psykisk helsehjelp.

– Det vi har sett gjeld spesielt der barn og unge treng hjelp både frå psykiatrien og barnevernet og desse har ikkje hatt eit godt nok samarbeid. Altfor mange barn fell mellom to stolar, seier Horne.

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som saman med Helsedirektoratet skal avgjere plasseringa av institusjonane.

– Vi har sagt at dette skal vere oppe å stå forhåpentlegvis allereie neste år. Det er heilt klart at det er behov for ein felles institusjon for dei barna og ungdommane som treng ei så tett og god oppfølging av både barnevern og psykisk helsevern, seier Horne.

Sjølv deltok ho i eit møte om den drapssikta 15-åringen med Kristiansand kommune i juni. Jenta, og andre historier, vart diskuterte i anonymisert form. Ho seier utagerande åtferd hos barn og unge ofte er eit rop om hjelp, men meiner ein har ein lang veg å gå når det gjeld å komme tidleg på bana og lytte til dei.

Horne meiner lovverket er tydeleg nok, men at utfordringane er mangel på kompetanse, kunnskap og forståing av lovverket.

