Sp styrkjer seg i heile landet

Det ville gitt 20 stortingsmandat, ei dobling frå i dag, skriv Nationen . Avisa har gjennomgått alle fylkesmålingar gjennomførte i juli månad.

Her viser det seg at Sp har vakse i alle fylke samanlikna med valet for fire år sidan.

– Det er moro og gir masse energi i valkampen. Det viser at våre saker så til dei grader er på dagsorden, seier førstekandidat Liv Signe Navarsete i Sp.

Eitt av måla til Navarsete under valkampen er å vise at distriktspolitikk gjeld innan dei store sektorane i samfunnet, som utdanning, helse og landbruk.

– Aldri før har eg opplevd at sentralisering har vore framme i det offentlege ordskiftet slik det er no, påpeikar ho.

